كريستيانو رونالدو يغيب عن آخر مباراة لفريق مانشستر يونايتد

وطن: ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد سيغيب عن مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وذكرت الشبكة البريطانية، أن النجم البرتغالي البالغ 37 عاما يعاني من الإصابة في عضلات الفخذ.

ولم يعلن مانشستر يونايتد حتى الآن قائمه لاعبيه المشاركة في مباراة الغد.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي "الشياطين الحمر" هذا الموسم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل اليونايتد المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 58 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز السابع، ويحتاج إلى الفوز على مضيفه كريستال بالاس ليضمن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مواجهة وست هام وبرايتون.

المصدر: (RT)