حراك المعلمين الموحد يعلن تعليق اضرابه

وطن: طالب حراك المعلمين الموحد تعليق إضرابه اعتبارا من الغد حتى عودت رئيس الوزراء محمد شتية من السفر وتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي وعلني خلال الأسبوع القادم

ودعا حراك المعلمين الموحد عبر بيان وصل وكالة وطن نسخة منه جميع المعلمين بالالتزام في الدوام غدا شاكرا كل من ساهم في السعي لحل هذه الأزمة مضيفا أن تعليق الاضراب لا يعني حصول المعلمين على مطالبهم انما هي خطوة أولى لتحقيق جميع المطالب

وأكد البيان ان تعليق الاضراب مرهون بمدى الاستجابة للتطبيق العملي لمطالب المعلمين ، واولها ارجاع جميع الحسومات وعدم التعرض لأي معلم بأي عقوبة نتيجة اضرابه المطلبي

وفيما يلي نص البيان

الإخوة المعلمون الأخوات المعلمات

لقد قطعنا شوطا شاقا وطويلا وآن الأوان أن نقطف الثمر ونحن موحدين في ظل عدم وجود قيادة لحراك المعلمين و بناء على خطاب رئيس الوزراء على شاشات التلفزة في بيان الحكومة السابق واقراره لتنفيذ بنود المبادرة جميعها وكذلك الضمانات الموثقة من قبل رئيس الهيئة المستقلة د.عمار الدويك..والاستاذ عمر عساف والاستاذ فريد مرة وجميع الهيئات النقابية والوطنية الموقعة على الاتفاق وبناء على التصريح الصحفي الصادر عن وزير التربية والتعليم على صفحة الوزارة واحتراما للبروتوكولات المعمول بها والتي تنص على توقيع الاتفاقية من قبل رئاسة الوزراء والتي تتطلب اجتماعا لرئاسة الوزراء التي حالت دون ذلك بسبب سفر رئيس الوزراء . فإننا نعلق إضرابنا اعتبارا من الغد حتى عودته من السفر وتوقيعها بشكل رسمي وعلني خلال الأسبوع القادم ..وأننا نحمل مسؤولية التخلف عن التوقيع من قبل الحكومة وترجمة جميع بنودها تباعا الى الهيئة المستقلة و جميع الموقعين على المبادرة ..وعليه فإننا نهيب بمعلمينا الالتزام بالدوام غدا شاكرين كل من ساهم في السعي لحل هذه الأزمة ..علما أن تعليقنا للاضراب لا يعني حصولنا على مطالبنا وانما هي خطوة أولى لتحقيق جميع مطالبنا ..تعليقنا للاضراب مرهون بمدى الاستجابة للتطبيق العملي لمطالبنا ..واولها ارجاع جميع الحسومات وعدم التعرض لأي معلم بأي عقوبة نتيجة اضرابه المطلبي ..ومعا وسويا حتى تحقيق مطالبنا...٢١/٥/٢٠٢٢م