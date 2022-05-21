قبل اللطم على الخدود تعلموا من اخطائكم

كتب : محمود الشيخ

لماذا تستغربون نتيحة انتخابات مجلس الطلبه في جامعة بيرزيت ، والنتيجه هي انعكاس لسلوككم وتصرفاتكم وسياساتكم ، وللفساد المنتشر على ايديكم في السلطة والمؤسسات ، وبفعل الفراغ السياسي الذى خلقتموه في البلاد عن عمد ، وكون سلطتكم التى أنشأتموها لخدمة امن "اسرائيل" ولانكم الغيتم بجرة قلم المجلس التشريعي ، ومددتم صلاحياتكم دون اذن من الشعب واعتبرتم انفسكم قيمين على المشروع الوطني الفلسطيني وغيركم ليس له اي علاقه ، عاقبتم احزاب واعتقلتم اشخاص ولاحقتم تنظيمات واحزاب قطعتم مخصصاتها ، وشطبتم " م ت ف " ولم يعد لها اي دور. اختزلتم دورها بالسلطه واختزلتم دور السلطه بشخص رئيسها ، وتركتم القدس ومؤسساتها عرضة للافلاس والاغلاق بفعل دوركم غير المسؤول ، حتى باتت صناديقها مفلسه مهدده بالاغلاق .

جرت انتخابات تشريعي عام “2006” وكانت النتيجه بعكس ما تتمنون حتى اختطفت حماس غزه ، ولم تتعلموا وفي تلك الانتخابات كما صرح البعض ان البعض وربما المئات من عناصر حركة فتح صوتت لصالح حماس بفعل القهر الذى يعيشونه من سلوك فتح وسلطتها ، واليوم خسرتم في انتخابات جامعة بيرزيت وربما لا تتعلمون لانكم لم تتعلموا من انتخابات التشريعي في العام "2006” ان اردتم معرفة سبب فشلكم في الانتخابات عليكم اولا فك ارتباط حركة فتح بالسلطه ، فاستمرار ارتباطكم بالسلطه وتصرفاتها منتقده وغير مرضي عنها لانها باختصار مهمتها خدمة امن "اسرائيل" ويجب ان نقر بأن السلطه هي مشروع اسرائيلي

يعتمد بالاصل على التنسيق الامني ، اذا توقف التنسيق الامني انتهى دور السلطه لدى اسرائيل .

ان تغول الاجهزه الامنيه على الجهاز القضائي وعلى الجهاز التشريعي والغاء الانتخابات واغتيال نزار بنات واستمرار اعتقال الاشخاص المعارضين لسياسة السلطه ومن غير الراضين عنهم اسرائيل ، ومن سياستها الاقتصاديه التى ادت الى افقار الناس ، وتهجيرهم ، وتشجيعكم لعودة التنظيمات العشائرية بدل الاحزاب السياسيه حتى يكون لكم الغلبه في نسبة التمثيل ، واستمرار اعتمادكم على المفاوضات كاسلوب لحل المسأله الفلسطينيه بدل المقاومة الشعبيه، واستمرارالعلاقه مع دول الخليج بدل العلاقه مع دول الممانعه ، ارضاءا لامريكا واسرائيل ، كل ذلك ادى في العام “2006” وفي انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت انتقاما من تلك السياسات ، رغم ذلك لم تتعلموا ولا تريدون ان تتعلموا .

واما اليسار ايضا استمرار علاقة بالسلطه وعدم فك الارتباط معها ، جعلهم غير مميزين عن حزبها " فتح " فنالوا ايضا كذلك العقاب ، وليس هذا فحسب بل انها احزاب غير موحده من جهه ، لم يعتادوا على العمل المشترك ، ثم ان بعضهم عينه على يمين اليمين والبعض الاخر باسم الاعتدال عينه على اليمين ، اضافه الى غرقه في ازمات داخليه لم يعملوا على حلها ويعيش بعضها في ازمة علاقات داخليه ، تمنعه ان يعقد مؤتمره وهو تنظيميا غير موحد ، ثم انه سياسيا لا يعتمد سياسه وطنيه وطبقيه واضحه ، وهويته الفكريه عائمه ، مما عاد اليسار احوج ما يكون الى اعادة تعريف ، واعادة بناء ، وقبل كل شي ان اريد لليسار ان يتوحد وهذه غير قابله للتحقيق، عليه ان يعيد بناء نفسه بما يخدم الغاء اساليبه التربويه التى اعتمدت الخصومة بين اطرافه ، وان يقطع علاقته مع السلطه ومع اوسلو ويقوم بتحديد العلاقه مع اللجنة التنفيذيه ل " م ت ف " ان استمر استخدام التفرد في سياساتها ، ثم تشكيل جبهه تقود العمل الشعبي وتجبر الرئيس على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني ، يجب ان تتميز قوى اليسار عن غيرها في سياساتها ، وفي علاقتها بالجماهير وفي هويتها الفكريه ودورها. السياسي وعليها ان تعمل على خلق حركه طلابيه موحده علً مستوى الوطن وكذلك حركه عماليه موحده وحركه نسائيه موحده ايضا ، هذه الاذرع التى يجب الاعتماد عليها ، بعد ذلك سيعود اليسار الى عهده مؤثرا في الشارع وله دوره ومكانته ، فهل نتعلم من درس انتخابات بيرزيت والبلديات ونقابة المحامين ، ام اننا سنركب رؤوسنا ونقول الحق على الشعب، مَش على فشلنا في العمل السياسي والتنظيمي ،. وفي العلاقات الداخليه في الاحزاب ، وننتظر انتخابات اخرى لنحصل على نفس النتيجه .