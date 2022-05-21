إصابات بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز شرق بيت حانون

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز، قرب الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت عددًا من قنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية، وسقطت إحداها داخل جيب يتبع لقوة "حماة الثغور"، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، وتم علاجهم ميدانيًا.

وأشارت ذات المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت في وقتٍ سابق قنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية شرقي منطقة الطاقة شرقي مدينة غزة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب رعاة أغنام شرقي بلدتي القرارة ووادي السلقا جنوبي ووسط القطاع؛ دون إصابات.

(صفا)