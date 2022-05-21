وزير التربية: سنباشر بتطبيق مبادرة المؤسسات والفعاليات الأهلية والوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

وطن: قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إنه واستنادا إلى إعلان رئيس الوزراء بالموافقة على مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والتربوية والأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن الوزارة ستباشر العمل مع جميع الشركاء ذوي العلاقة من أجل تطبيق بنودها.

ودعا عورتاني في بيان صحفي اليوم السبت، جميع المعلمين والمعلمات للعودة إلى مدارسهم وانتظام المسيرة التعليمية كالمعتاد.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية ومجتمع مدني وأولياء أمور، أطلقت مبادرة لحل أزمة التعليم الحكومي. والخميس أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية موافقته على المبادرة.

وفور موافقة رئيس الوزراء على المبادرة، ناشدت الهيئة المستقلة والمؤسسات التربوية، المعلمين استئناف العملية التعليمية مطلع الأسبوع.

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