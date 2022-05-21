مهرجان زرع وزجل .. اختتام مشروع "عليكم جيرة"

وطن: اختتمت مؤسسة شغف للتعبير الرقمي مشروعها الثقافي "عليكم جيرة" ، والذي تنفذه في قرية الجلمة في محافظة جنين بمهرجان فني حمل اسم "زرع وزجل" وهو مهرجان احتفى بالموروث الثقافي والزراعي والفني للقرية الواقعة في أطراف مرج بن عامر.

وقد اشتملت فعاليات المهرجان على افتتاح معرض صور لميساء الشاعر حمل عنوان: "بطاقات بريدية من فلسطين" والذي أقيم في دار الفن وسط الجلمة.

وقد تناول الضيوف وجبة طعام تمثل المطبخ الشعبي المحلي في منطقة مرج بن عامر، وهو ما عمل المشروع عليه من خلال الأطباق المستوحاة من المواسم الزراعية المختلفة التي عملت على تحضيرها الباحثة شيماء حمد والمزارعة منار شعبان على مدار المشروع.

كما تضمن المهرجان جولة للضيوف الذين حضروا من مختلف المدن والبلدات الفلسطينية وكان من بينهم مزارعين وفلاحين ومؤسسات وشركاء، حيث قاموا بجولة على بعض المزارع والمؤسسات في البلدة مثل المزرعة العضوية لشركة كنعان ومزرعة الفراولة وبيت القرعيات، للتعرف على طبيعة الزراعة في القرية والتي شملها المشروع الثقافي الذي عمل في القرية من خلال مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية التابع لمؤسسة عبد المحسن القطان والممول من الوكالة السويدية للتنمية.

ومن على منصة مهرجان زرع وزجل احتفلت المؤسسة بنشاطها الذي عملت عليه خلال ثمانية شهور من المشروع من خلال تقديم فقرات متنوعة ركزت على الزراعة وقضاياها، ومواسم الفلاحين وعلاقتهم مع الأرض.

بدأ المهرجان بكلمة مجلس قروي الجلمة الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية التوظيف الفني لحمل قضايا المزارعين في منطقة جنين ومرج بن عامر، شاكراً لمؤسسة شغف ولمؤسسة عبد المحسن القطان جهدهم ونشاطهم خلال هذه الفترة في القرية.

وقد ركز المهرجان في فقراته على الخطاب الوطني المنتمي للأرض وخصوصاً مع الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة وتصدر جنين للأحداث السياسية في الآونة الأخيرة.

كما تضمنت العروض فقرات من الزجل الشعبي الذي تشتهر به الجلمة قدمها الزجال مثنى شعبان. وعرض مسرحي بعنوان "مغارة الأسامي" من اخراج الفنان علاء شحادة، ووصلات من الغناء الوطني والتراثي قدمته الفنانة ابتسام أحمد، وحكاية شعبية قدمها الحكواتي سعيد حجة.

وكان للسيدات والمزارعات في قرية الجلمة حضور بارز من خلال الأكشاك التي قدمن من خلالها منتجاتهن الزراعية والبلدية، وقمن ببيعها لضيوف المهرجان والمشاركين فيه من البلدة وخارجها.

وفي ختام المهرجان خصصت زاوية للصحفية الشهيدة شيرين ابو عاقلة التي استشهدت على أرض جنين، حيث بادر الحضور بإنارة الشموع لذكراها مترحمين عليها ومثنين على مواقفها الوطنية والإنسانية.