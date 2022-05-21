3 شهداء جراء العدوان الجوي الإسرائيلي، فجر اليوم على جنوب دمشق

وطن: أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد ثلاثة أشخاص ووقوع أضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها أنه "حوالي الساعة 23.1 من مساء أمس الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق".

وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي 13 مايو الجاري أعلنت الدفاع السورية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم طفلا في عدوان إسرائيلي مماثل على مدينة مصياف بريف حماة.