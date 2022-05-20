اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في "اسرائيل"

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان شابا في الثلاثينيات من عمره، احيل إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهو يعاني من أعراض مرض جدري القردة الآخذ بالانتشار في بلدان أخرى حول العالم؛ فيما أكدت صحة الاحتلال تشخيص أول إصابة بالمرض .

وجاء في التفاصيل، أن الشاب وصل إلى المستشفى بعد عودته من رحلة في غرب أوروبا، وقد وصفت حالته بالطفيفة؛ حسب ما أورد المشفى.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه جرى عزل الشاب في غرفة منفردة داخل المشفى حتى الانتهاء من كافة الفحوصات اللازمة.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث انتشار مرض جدري القردة في عدد من دول أوروبا وأميركا الشمالية.