اقتحام خيمة الرجبي في سلوان

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، خيمة "عائلة الرجبي" في سلوان، المقامة على ركام منزلها.

وأوضحت عائلة الرجبي أن قوات الاحتلال حاصرت خيمة العائلة، ثم اقتحمتها في محاولة لاعتقال أحد أبنائها "لؤي الرجبي" بحجة شتم شرطية في البلدة.

وأضافت العائلة أن لؤي كان في مدينة الخليل وعاد الى البلدة، قبل اقتحام الخيمة بقليل، ونفت العائلة حجة الاقتحام.

وخلال الاقتحام جرت مشادات كلامية بين الشبان وقوات الاحتلال.

وهدمت قوات الاحتلال بناية العائلة الأسبوع الماضي، وشردت 35 فردا معظمهم من الأطفال.