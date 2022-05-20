بعد خسارة الشبيبة.. القدوة يوجه رسالة لأبناء وبنات حركة فتح في جامعة بيرزيت

وطن: في رسالة لبنات وأبناء حركة فتح في جامعة بيرزيت، اعتبر رئيس الملتقى الوطني الديمقراطية د.ناصر القدوة، أن الأصوات التي حصلت عليها الكتلة الإسلامية لم تأت مطلقا تأييدا لحماس بل جاءت عقابا للمجموعة المتحكمة في النظام السياسي الفلسطيني بسبب ما تسببت به من تدمير للحالة الفلسطينية ككل، وفق القدوة.

وأضاف القدوة في بيان له، وصل وطن، الجمعة، "نحن في فتح، طلابا وشبيبة وكل الآخرين علينا النضال من أجل استعادة حركتنا العظيمة من خاطفيها، واستعادة دورها الطليعي النضالي القائد للحركة الوطنية الفلسطينية وعندما ننجح في ذلك سينعكس الأمر على كل المجالات بما في ذلك بالطبع على الحركة الطلابية وعلى نتائج انتخاباتها وستعودون لقيادة الجسم الطلابي في بيرزيت كما يجب ان يكون عليه الأمر دائما".

يشار إلى أن الكتلة الإسلامية حصلت على 28 مقعدا، والشبيبة على 18 مقعدا، والقطب الطلابي على 5 مقاعد في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي جرت الأربعاء.

فيما يلي نص بيان القدوة:

يا بنات وأبناء فتح في جامعة بيرزيت



أحييكم وأحيي نضالاتكم في جامعتكم العتيدة وفي الاطار الوطني بشكل عام، أكتب لكم اليوم في محاولة لنضع معا نتائج مجلس الطلبة الأخير في سياقها الصحيح. بداية اثق أن الأصوات التي حصلت عليها الكتلة لم تأت مطلقا تأييدا لحماس بل جاءت عقابا للمجموعة المتحكمة في النظام السياسي الفلسطيني بسبب ما تسببت به من تدمير للحالة الفلسطينية ككل. إذا ليس الذنب ذنبكم لأنكم لستم اصحاب السياسات والقرارات والاجراءات التي تم رفضها من شعبنا وعوقبت المجموعة المتحكمة بسببها. علينا ان نعترف في نفس الوقت أن المجموعة المتحكمة وأدواتها أفسدت ايضا الحياة الطلابية بما في ذلك في جامعتكم وأدخلت تقاليد مدانة بعيدة عن العمل النقابي الصحيح وعن الروح النضالية للحركة الطلابية خاصة الفتحاوية منها.

المشكلة الأكبر أن المجموعة المتحكمة لا تأبه لما حدث وهي ضد الديمقراطية والانتخابات أصلا وبالتالي علينا ان لا نتوقع اجراءات واصلاحات، بل للأسف علينا أن نتوقع مزيدا من الامعان في نفس السياسات والمواقف.

نحن في فتح، طلابا وشبيبة وكل الآخرين علينا النضال من أجل استعادة حركتنا العظيمة من خاطفيها، واستعادة دورها الطليعي النضالي القائد للحركة الوطنية الفلسطينية وعندما ننجح في ذلك سينعكس الأمر على كل المجالات بما في ذلك بالطبع على الحركة الطلابية وعلى نتائج انتخاباتها وستعودون لقيادة الجسم الطلابي في بيرزيت كما يجب ان يكون عليه الأمر دائما.

هذه الحركة ستنتصر وفلسطين ستنتصر

عاش شعبنا الفلسطيني وعاشت الحركة الطلابية الفلسطينية

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للأسرى



أخوكم

د. ناصر القدوة