جامعة دار الكلمة تنظم عرضاً موسيقياً لطلبة آلة البيانو

وطن: نظمت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، وبحضور القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الى جانب طلبة الجامعة والمهتمين، عرضاً موسيقياً لطلبة آلة البيانو، وذلك في مبنى كلية الفنون - قسم الموسيقى.

وشارك في العرض مجموعة من الطلبة الخريجين وطلبة السنوات الأخرى من برنامج البكالوريوس في الفنون الأدائية تخصص موسيقى، وطلبة برنامج الدبلوم المتوسط في الأداء الموسيقي، وهم: وعد الدبس، محمد بوجه، لينا إبراهيم، روان اخليل، روان عرفة، باسل أبو تركي، بشارة المصو، ومنار أبو ريان.

وقدم الطلبة من كلا البرنامجين قطع موسيقية تم التدرب عليها خلال مساقات آلة البيانو العملية وبإشراف المحاضر رمزي شوملي، حيث تنوعت القطع من الاسلوب الغربي والأسلوب العربي.

ويهدف العرض الى منح الفرصة أمام الطلبة لمشاركة موهبتهم وجهدهم مع زملائهم الطلبة وتقديم عرض حي والذي يشكل جزء أساسيا من حياة الفنان العازف. وعبر أستاذ آلة البيانو رمزي شوملي عن الحفل بقوله: "لقد شعرت كم بدى الحفل من أهم الخبرات العملية والأكاديمية التي يرغبها الطلبة العازفين والتي من دورها تمكين قدراتهم ومشاركتها مع الطلبة والزملاء أيضا وقريبا، بعد تخرجهم، مع المجتمع المحلي".

ومن الجدير بالذكر أن جامعة دار الكلمة تنظم سلسة من فعاليات مشاريع الطلبة لنهاية العام الدراسي، حيث سيتم افتتاح يوم مفتوح يشمل عرض جميع مشاريع طلبة الجامعة والرياديين يوم الثلاثاء الموافق 7 حزيران من عام 2022