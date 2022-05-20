وسط إجراءات مشددة.. تشييع الشهيد أبو القيعان منفذ عملية بئر السبع

وطن: شيّعت عائلة الشهيد محمد أبو القيعان جثمانه فجر اليوم الجمعة في النقب وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على تسليم الجثمان ودفنه.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عائلة الشهيد أبو القيعان شيعت جثمانه في النقب، حيث جرى دفنه في مقبرة السقاطي غربي بلدة حورة بالنقب.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن أسرة الشهيد فقط هي من شاركت في التشييع، حيث جرى ذلك بحضور عناصر شرطة الاحتلال.

واستشهد محمد أبو القيعان 34 عامًا من حورة النقب في شهر مارس من العام الجاري بعد أن نفذ عملية في بئر السبع أدت لمقتل 4 مستوطنين.

(الجرمق)