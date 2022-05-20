د.عقل أبو قرع يكتب لوطن: اضراب المعلمين.. والدوامة المتواصلة!!

رغم المبادرات والمفاوضات وحتى رغم قبول رئيس الوزراء بمبادرة الجهات التربوية والقانونية ومجالس اولياء الامور لحل ازمة اضراب المعلمين، الا أن التخبط وعدم الوضوح والتشويش وغياب الافق ما زال قائما فيما يتعلق بأضراب المعلمين، ومع ما زال يجره من خسائر فادحة متراكمة خلال فترة الاضراب، على الطلاب والعائلة والمعلمين وجودة التعليم والاهم الثقة في نظام التعليم الذي كنا نفتخر به، وحتى على ادارات التخطيط في مؤسسات التعليم العالي التي تتوقع أن تستقبل طلاب السنة الاولى على مقاعدها.

ومع اعلان المعلمين الاضراب قبل عدة اسابيع، تعود نفس المطالب او نفس الحقوق لتشكل السبب أو الاسباب التي ادت وتؤدي الى الاضراب، وبالطبع هي نفس المطالب التي طالب بها المعلمين وغيرهم من العاملين وبالاخص في مؤسسات التعليم العالي، في الاضرابات السابقة، وفي هذا الوضع، هناك العديد من الاطراف ذات العلاقة، أو التي لها مسؤولية، بدءا من الحكومة والوزارة المعنية أي وزارة التربية والتعليم ورديفتها وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، ومؤسسات ألمجتمع المدني، والهيئات الاهلية والقطاع الخاص وغيرهما من المهتمين في الشأن العام في بلادنا.

ومن غير المتوقع او المنطق ان يجادل او ان يشكك احد بعدالة حقوق ومطالب المعلمين المتراكمة منذ سنوات، الذين يخوضون اضرابا متنوعا ومتصاعدا منذ عدة اسابيع، وما رافقة من اشكالات ومن تداعيات وتصريحات وما الى ذلك، سواء اكان بين المعلمين انفسهم وبين الاتحاد، او بين المعلمين والاتحاد من جهة والوزارة او الحكومة او رئيس الوزراء من الجهة الاخرى، ومن المعروف ان مطالب المعلمين هي مطالب نقابية حياتية معيشية، تدخل وبل تؤثر في صلب حياة ان لم يكن جميع المعلمين فغالبيتهم، وبالتالي فأن تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة والمنصفة، والتي هي ليست بالكبيرة او بالمعقدة، لسوف يؤثر على المعلم، وعلى افراد عائلته، وعلى انتاجه او على عطاؤه، وعلى العملية التعليمية والتربوية، التي الجميع يتحدث هذه الايام عن اهمية تطويرها النوعي والجذري والشامل والمستدام، وبل سوف يؤثر على نظرة المجتمع الى التعليم، وفي نفس الوقت مدى عطاء التعليم والمعلم نحو المجتمع وتنميته وتقدمة.

وتحقيق مطالب المعلمين، سواء من ناحية غلاء المعيشة، او من ناحية تحقيق العلاوات الاخرى، او من ناحية الراتب الاساسي، او تعليم ابناء المعلمين، او فيما يتعلق بالترقيات والدرجات واستخدام معايير الكفاءة والتقييم والنزاهة في ذلك، او من ناحية نزاهة وشفافية وحياد العملية الديمقراطية داخل الاطر النقابية الخاصة بالمعلمين، حيث ان تحقيق هذه المطالب لهو من المفترض ان يكون تحصيل حاصل ولا يستدعي المماطلة والعناد والتلكؤ وسرد الحجج والاسباب، وفي نفس الوقت، لم يكن ذلك يستدعي الاضراب والمناكفات والتشاحنات وخسارة مئات الالاف من الحصص، والاهم الخسارة المعنوية للعملية التعليمية ولاطرافها، في اعين الطلاب والاعلام والمجتمع.

ومهما كان الاطار الذي سوف يتم الاتفاق عليه، ومهما كانت النسبة التي سوف تتحقق للمعلم خلال المدى القريب او المتوسط، ومهما كانت اليات التعويض والعلاقة مع الاتحاد وغير ذلك، فأن ايجاد حلول جذرية لحقوق المعلمين، وبشكل هادئ وتشاركي وعملي وعلمي، لهو الاساس لاية عملية تطوير للتعليم وللتربية في بلادنا، سواء اكانت هذه عملية شكلية او جذرية، لانه وبدون انصاف المعلم، الذي له الفضل على الجميع في الماضي وحاليا، وبدون اعادة الاحترام والكرامة والانصاف الى المعلم، وبدون تحقيق نوعا من الاستقرار في حياته، بدون كل ذلك، فأن الحديث عن اية عملية تطوير نوعي وجدي وجذري في التعليم في بلادنا، لن يكون مستداما او مجديا او حتى قابلا للتطبيق.

ونحن نعرف ان الاضرابات او الخطوات الاحتجاجية هي حق من الحقوق الاساسية في القانون والنظام الاساسي في بلادنا وفي بلاد اخرى، وانها ليست بالجديدة، سواء على صعيد المدارس او في الجامعات الفلسطينية او النقابات المختلفة، وبغض النظر عن طبيعة وحجم المطالب التي ادت وتؤدي الى الاحتجاجات، فأنها تتمحور في النهاية حول تحسين الظروف المعيشية للعاملين، او بالادق حول الاوضاع المالية للمعلمين او للموظفين، وهذه المطالب تدور في نفس الاطار الذي دارات فيه مطالب العاملين في كل الفترات التي شهدت تحركات للعاملين سواء في المدارس او في الجامعات الفلسطينية، وبالتالي فأن نوعية المطالب واسبابها معروفه منذ سنوات، وليست وليدة هذه الفترة او الشهور او الايام، اي انه من الواضح ان هذه المطالب لم تلقى الجدية او التعامل الجدي من اجل توفير حلول جذرية لها، وبالتحدي من الجهات الرسمية وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزارات الاختصاص مثل التعليم والمالية والعمل.

ومع الخسائر الهائلة التي يتسبب بها الاضراب، ايا كان نوع الاضراب، وبالاخص اضراب عشرات الالاف من المعلمين والاكثر من مليون طالب وطالبة، ومع التأكيد على عدالة واهمية المطالب التي تصب في عصب الحياه اليومية المعيشية للمعلمين ولافراد عائلاتهم، ولكن السؤال الاهم هو لماذا تصل الامور الى حد الاضرابات وتعطيل العمل، وبدء عملية شد الحبل بين الاطراف، مع العلم انه معروف ان هذه المطالب مشروعه، وبأنه كان من المتوقع ان يصل الوضع الى ما وصل اليه، فلماذا لم توجد اليات للتنسيق وللتشاور، وبالتالي استكشاف الامكانيات ووضع التصورات وبهدوء وبعيدا عن التهديدات والبيانات والاعلام، وبالتالي الخسائر المتراكمة، ولماذا لا يتم المبادرة الى تنفيذ الاتفاقيات او حتى مناقشة المطالب او حتى عقد الاجتماعات بدون الوصول الى هذا الوضع من اضرابات وشل عمل المدارس والعملية التعليمية.

وفي هذا الاطار، فإنه لا عجب ان توفير حلول جذرية للعملية التعليمية، وفي مركزها قضايا وحقوق المعلمين، شكل ويشكل الاساس لتنمية وتقدم المجتمعات، ومن الامثلة الحديثة على ذلك، هو ما حدث ويحدث في دولة مثل "تركيا" من تقدم وتطور وبأنواعه المختلفة، ولا عجب اذا علمنا ان بند او حصة " التربية والتعليم" في تركيا، تشكل البند الاول من ميزانية الدولة، اي ان اعلى حصة من مليارات الميزانية يتم تخصيصها الى " التربية والتعليم" وبالطبع المعلمين هم الاساس في عملية التربية والتعليم، وما ينطبق على "تركيا" ينطبق على الكثير من الدول، القريبة والبعيدة عنا، والتي حققت وتحقق نموا وتقدما مستداما، اي ليس تقدما هشا او قصير المدى مرتبط بالمنح والقروض واموال المانحين، والتي وبفضل الاستثمار في التعليم، وايلاءه الاهمية، حققت التطور النوعي والجذري في العملية التعليمية، والتي شكلت وتشكل الاساس لنوعية ومدى التقدم والتنمية في المجتمع.

وبدون الخوض في تفاصيل بنود الميزانية، وتوزيع نسبها واولوياتها في بلادنا، وبدون الخوض في تفاصيل الايرادات والنفقات والمنح والتبرعات، وبدون الخوض في دوامة وتفاصيل العجز المتراكم في الميزانية العامة منذ سنوات، اليس مثلا من الممكن زيادة نسبة 5% فقط في ميزانية التربية التعليم، واليس من الممكن اقتطاع هذه النسبة مثلا، من ميزانيات او بنود اخرى في اطار الموازنة العامة، وان لم يكن ذلك ممكنا، اليس من الممكن زيادة الايرادات بشكل منصف وترشيد النفقات وبشكل عقلاني من اجل هذه الحصول على هذه الزيادة في ميزانية التعليم.

واليس من الممكن وبعيدا عن المانحين والدول المانحة والقروض، الاستثمار في قطاعات انتاجية من قبل الحكومة او بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سواء في الزراعة او الصناعة او السياحة، من اجل زيادة نسبة ميزانية " التربية والتعليم" ولتكن هذه الزيادة وبشكل اساسي لتلبية حقوق والالتزامات المنصفة نحو المعلمين، اي بمعنى اخر، الا تستطيع الحكومة وبالشراكة مع المعلمين او مع من يمثلهم، العمل لايجاد حلول جذرية مستدامة، لتلبية حاجات قطاع هام وربما من اهم القطاعات، الا وهو قطاع المعلمين.



وهناك دروس يجب الاستفادة منها من اضراب المعلمين الحالي وغيرها من الاضرابات، ربما يكون من اهم الدروس المستفادة، هو خطورة وعدم المنطق في الاقصاء، او الاهمال، او التغاضي عن هذا الطرف او هذه الجهة، وبغض النظر عن حجم الطرف او الجهة، او عن الالية التي وصلت بها، وبالتالي عدم التعامل مع واقع او مع اوضاع مستجدة، او القبول بها، وصحيح ان هناك اجراءات وعملية انتخاب وبالتالي اجسام تتمتع بالشرعية او بالتمثيل الشرعي حسب القوانين، ولكن وحين تختار الهيئة التي انتخبت او اوصلت هذه الاطر التخلي عنها او فقدان الثقة فيها، وبالتالي فأن الاقصاء او عدم التعامل مع، يعني وبشكل اخر الاهمال او محاولة الاذلال، وهذا لم ولن ينجح، سواء في الماضي او في هذه الازمة او في ازمات اخرى، ربما تكون اكثر تعقيدا وشمولا.

ومن الدروس التي افرزنها ازمة اضراب المعلمين الحالية، هو اهمية وجود قنوات التواصل الواضحة والشفافة، سواء بين اطراف الازمة المختلفة، او بين الاطراف والمجتمع او الناس ومنهم اولياء الامور، واظهرت هذه الازمة مدى خطورة غياب ادوات التواصل الفعال والواضح مع الناس، سواء من قبل الحكومة او من قبل المعلمين او من قبل وسائل الاعلام او الاتحادات النقابية، لانه وان سألت الكثير من الناس لماذا ازمة الاضراب استمرت لهذه الفترة الطويلة، فأنك سوف تحصل على اجابات مختلفة ومتضاربة وحائرة، وهذا يوحى بعمق ازمة الثقة او عدم التصديق بهذه الجهة او تلك.

وفي ظل الدروس بعيدة المدى التي اظهرتها ازمة اضراب المعلمين، فالمطلوب التحرك السريع لدراسة الاسباب التي الت بنا الى هذا التشرذم المجتمعي والاجتماعي، والتي اوصلتنا الى مرحلة من العناد الضيق الذي وفي احيان لا يمكن فهمة، والمطلوب كذلك البدء بنقاش مجتمعي شامل حول العدالة الاجتماعية او حول توزيع الامكانيات والمصادر المتوفرة ،لان استمرار غياب نوعا من العدالة الاجتماعية، وبغض النظر عن الاسباب او عن الامكانيات والمصادر، فأن هذا الغياب لن يطول وانه سوف يؤدي الى تراكمات واحباطات وضغوط، قد تصل الى الحد الذي وصلت الية الازمة الحالية، وربما اخطر واوسع.

وفي بلادنا، فاننا نعرف ان التعليم، بدأ من الصفوف الاولى وحتى التوجيهي، يشكل جزءا اساسيا من حياتنا، وان الاقبال على التعليم شكل فخرا للكثير من الافراد والعائلات، وان نسبة الامية في بلادنا تكاد لا تذكر وبالمقارنة مع دول في محيطنا، وبالاخص عند الاجيال الحالية، وبـأن هناك اكثر من مليون طالب يلتحقون بالتعليم المدرسي، وبـأن هناك حوالي 40 الف معلمة ومعلم، يبذلون جل جهودهم من اجل العطاء وتربية الاجيال، رغم القيود وضعف الامكانيات والاولويات والمصادر المتاحة.

ولكن ومع الادراك الذي لا يجاد فيه احد لاهمية التعليم والمعلمين، اليس بألاحرى وانطلاقا من الازمة الحالية، التي نأمل ان تنتهي باسرع وقت، اليس من المجدي العمل لايجاد حلول جذرية، مستدامة، عادلة، وتلقى قبول الناس والمجتمع، لقضايا المعلمين، وبالتالي العمل الحقيقي من اجل تطوير العملية التعليمية برمتها، نحو الابداع والتفكير والريادة، ونحو مواكبة حاجات وقضايا المجتمع، اسوة بما قامت وتقوم به دول كثيرة، ومنها لم يملك الامكانيات والمصادر والاموال الكثيرة والاهم الكفاءات البشرية الهائلة التي نملك.