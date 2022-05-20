حمدي فرّاج يكتب لـوطن: انتخابات بيرزيت.. الأمر يتعدى أخطاء السلطة





لاحظت اهتماما شعبيا بنتائج انتخابات جامعة بير زيت تجاوز أفراح / احتفالات الكتلة الفائزة "حماس" ، و غضب / ذهول الكتلة الخاسرة "فتح" . و أدركت ان هذا الاهتمام منبعه سياسي بالدرجة الاولى إزاء حالة الانسداد المستعصي - أشبه بالامساك المزمن - التي تمر بها القضية الفلسطينية و صاحبها الاساسي الشعب الفلسطيني ، وهو نفسه الاهتمام الذي أبداه طلبة الجامعة بنسبة اقبال مرتفعة (78%) والتفاف حول الكتلة الفائزة بفارق كبير ناهز الالف وسبعمائة صوت وصلاحيات مجلسية لا تتعدى مدتها السنة الاكاديمية الواحدة فقط .

لكنها، النتائج، أخرجت جبريل الرجوب بما يمثل عن طوره وغريفه كما يقال، وأدلى بتصريح نوعي، لا يقل عما فعله أمين سر الحركة في رام الله والبيرة الذي قدم استقالته عند مذبح هذه الهزيمة، وهو إجراء حضاري و تربوي واخلاقي غير معهود في عالمنا العربي وأنظمته السياسية العفنة، بما في ذلك حركاته وأحزابه التي تدعي التقدم والعلمانية؛ انظر كتلتي حزب الشعب والديمقراطية اللتان لم تتمكنا من اجتياز نسبة الحسم ( 187 صوتا) دون ان يقدم احد استقالته ، وبالمناسبة فإن الكتلتين لم تتمكنا من خوض انتخابات جامعة بيت لحم قبل بضعة اسابيع لاول مرة في تاريخ الجامعة. عن بقية الفصائل تستطيع التحدث بلا حرج، (التحرير العربية والفلسطينية وفدا والنضال) رغم ايمانها بالديمقراطية ورغم تمثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والبعض بوزارات في الحكومة، فإنها كفّت منذ زمن عن خوض أي نوع من الانتخابات، لأنها ببساطة لا تستطيع ايجاد من يقبل بأن يمثلها او يتماثل معها.

نعود الى تصريح امين سر الحركة الفريق جبريل الرجوب الذي قال فيه ان حركته تدفع ثمن أخطاء السلطة، وقد يكون هذا كلاما سليما، وأخطاء السلطة ليست بخافية على أحد، ولكن ألا يجب على فتح "حزب السلطة" ان توقف أخطاءها ؟ وإذا لم تفعل فتح ذلك، فمن يا ترى سيفعل؟ الفصائل الخاوية التي أفلست تقريبا من اي رصيد شعبي؟

ما الذي يجعل حركة طلابية جامعية عريقة، ان تمنح ثقتها لحركة دينية أصولية تعكف على تحويل الجامعة الى جامع، وكتب الطب والهندسة والفلسفة الى كتب الفقه وعلم الكلام، والمرأة من حامية نارنا المقدسة الى حامية نارنا في المطبخ.

إنه أمر يفوق "أخطاء السلطة"، كان يمكن ان يكون الامر كذلك قبل عشرين سنة، عندما فازت حماس في انتخابات التشريعي بالأغلبية الساحقة، أما اليوم، فإن الامر يتعلق بالمقاومة أكثر، من يقاوم يفوز بثقة الناس، خاصة عندما يتعلق الامر بعدو لا ينظر اليك الا ميتا، ومع الشهيدين المقدسيين شيرين ابو عاقلة ووليد الشريف، بعد ان قتلهما طاردهما في تشيعيهما واعتدى على حرمة موتهما، في حين تنتظر السلطة مجيء رئيس وزراء اسرائيلي يقبل بنا طرفا لاستئناف التفاوض.

قبل شهرين خسرت فتح انتخابات جامعة بيت لحم لصالح الجبهة الشعبية لاول مرة منذ ثلاثين سنة، وقبل شهرين ايضا هاجم توفيق الطيراوي الحكومة وقال موجها كلامه لمحمد شتية: انت لا تمثلني.