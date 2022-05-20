المستوطنون يواصلون تجريف أراض في الأغوار الشمالية

وطن: يواصل مستوطنون منذ شهر تقريباً، تجريف أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين يواصلون منذ شهر تقريباً، تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية؛ توطئة لإقامة مشاريع بنية تحتية ومدرسة ومرافق في المنطقة.

وحذر دراغمة بأن تكون هذه المشاريع بداية لعملية تفريغ المنطقة فعليا من سكانها الأصليين.

يذكر أن المستوطنين بدأوا منذ شهر تقريبا تجريف الأراضي الواقعة عند معرش، وخزان وضعوه قبل عام، باستخدام آليات ثقيلة.