مقتل الشاب هاني مصراتي بإطلاق نار في جت المثلث

وطن: قتل الشاب هاني مصراتي البالغ من العمر 26 عاما من بلدة جلجولية، مساء الخميس، بعد تعرضه لإطلاق نار في مركز تجاري في جت المثلث.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وكانت حالته خطيرة للغاية ونقلته إلى المستشفى ثم أعلنت عن وفاته هناك لاحقا.

30 قتيلا في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 30 قتيلا، وهم: هاني مصراتي من جلجولية، فراس الرفاعي من يافا، مازن ماهر زكور من عكا، بكر عاصلة من عرابة، ريما خديجة من قلنسوة، نور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، مياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

(عرب 48)