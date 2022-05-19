مستوطنان يخربان محتويات غرفة زراعية بحي امريحة في يعبد

وطن: أقدم مستوطنان، مساء اليوم الخميس، على تخريب محتويات "كرفان" لمواطن في حي امريحة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفاد المواطن أحمد ياسين أبو بكر، بأن مستوطنين من مستوطنة "مابودوتان" المقامة عنوة على أراضي يعبد، اقتحما غرفة زراعية في أرضه بعد أن قاما بخلع بابها، وعاثا فيها خرابا.

وأضاف أن المستوطنين استوليا على أراضيهم في منطقة جبلية قريبة من المستوطنة، ونصبا "كرفانات" لرعي الماشية.

يشار إلى أن مستوطنا اعتدى الليلة الماضية على "كرفان" للمواطن رائد أبو بكر في المنطقة ذاتها.

وفا