عمار دويك لوطن: نرحب بقرار اشتية والامور باتت ممهدة لإنهاء أزمة إضراب المعلمين

وطن: رحب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك، بقرار رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم، والذي أعلن فيه موافقة الحكومة على المبادرة المطروحة لحل أزمة إضراب المعلمين، وتعهده بتنفيذ كافة بنودها.



وقال دويك لوطن، تعقيبا على ما جاء في كلمة اشتية، والخطوات اللاحقة لاحتواء الازمة ان القائمين على المبادرة تواصلوا مع وزير التربية والتعليم ومعه مكتب رئيس الوزراء، والمبادرة تشمل جميع البنود التي تضمنتها، بالإضافة الى المكتسبات التي جرى تحقيقها في اتفاق اتحاد المعلمين مع الحكومة في 21 نيسان الماضي.



ولفت دويك " نأمل ان يؤدي قرار الحكومة الى انهاء الازمة، وانتظام التعليم، ونحن كجهة مبادرة سوف نشكل لجنة للمتابعة لضمان التنفيذ الامين لجميع بنود المبادرة لتذليل اي عقبة تعترض تنفيذها".



ودعا دويك عبر وطن المعلمين والمعلمات الى التعاطي بإيجابية مع قرار رئيس الوزراء، وان يتم التعليم في المدارس.

واكد دويك ان القائمين على المبادرة على تواصل مباشر مع المعلمين، مشيرا ان اجتماعا عقد اليوم لمدة ساعتين ونصف مع الناشطين في حراك المعلمين، والشخصيات المؤثرة فيهم، جرى مناقشة كل ما يتعلق بالمبادرة وكل ما يتعلق بتنفيذها، كما عقد اليوم اجتماعا مع الأمناء العامين للفصائل وممثليها والذين اجمعوا على دعم المبادرة، وسيكونون ضامنين لتنفيذها.



وحول موقف المعلمين من المبادرة قال دويك "نحن نلمس ايجابية في تعاطي المعلمين مع المبادرة ومع كلمة رئيس الوزراء وأنا في تقديري ان الامور الان ممهدة لإنهاء الازمة وان ينتظم التعليم في المدارس".