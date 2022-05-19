غزة | الحكم بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل زوجته وبالسجن المؤبد على مدان آخر بقتل ابنته



وطن: أصدرت هيئة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالإجماع، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً، والسجن المؤبد على متهم آخر في قضية قتل منفصلة.

حيث أدانت هيئة الجنايات المتهم (م/ي)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل زوجته "نهى سعيد خزيق"، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وقد جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.

يذكر أن الحكم يأتي في سابقة لدى هيئة الجنايات الكبرى بسرعة الفصل في القضية كونها قضية رأي عام، فُصل فيها خلال مدة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ إيداعها لدى هيئة الجنايات الكبرى، وفق ما ذكر مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة.

وكان المتهم قتل قصدًا زوجته المجني عليها "نهى سعيد خزيق" بتاريخ 18/02/2022م، وذلك بأن انهال عليها ضرباً مبرحاً مما أحدث لها نزيفاً دموياً حاداً كما هو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الطب الشرعي (الصفة التشريحية) وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وفي قضية منفصلة أدانت الهيئة المتهم (خ/ج) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل ابنته، وحكمت بمعاقبته بالأغلبية بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصدًا، استنادًا لقانون العقوبات رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٦.

وكان المتهم قتل قصدًا ابنته المجني عليها (وساد الجرجير) بتاريخ 20/05/2021م وذلك بأن اعتدى عليها وضربها على رأسها وخنقها قاصدًا بذلك إزهاق روحها مما أدى لوفاتها وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.