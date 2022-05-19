فيديو | مسيرة في الخليل دعما للمعلمين ومطالبة بإنقاذ العام الدراسي

وطن: خرجت مسيرة حاشدة لأولياء أمور الطلبة، اليوم الخميس، وسط الخليل، للمطالبة بإنصاف المعلمين وإعطائهم حقوقهم، وإنقاذ العام الدراسي من الضياع.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات، كُتب عليها "من حق المعلم العيش بكرامة، لن نوقف الإضراب إلا بتحقيق كامل مطالبنا العادلة والمتمثلة بالحياة الكريمة والتمثيل الحقيقي"، وغيرها من الشعارات.

ويواصل المعلمون إضرابهم عن العمل منذ أكثر من 55 يوما، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وتمسكها بالاتفاق الذي وقعته مع اتحاد المعلمين.

وأطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوقية وأولياء أمور، مبادرة لحل الأزمة، لكن الحكومة لم تعلق على المبادرة سواء بالإيجاب أو الرفض.. للمزيد اضغط هنا