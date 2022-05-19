مصادر في فتح لـوطن: استقالة أمين سر رام الله والبيرة في الحركة موفق سحويل من منصبه

وطن: أكدت مصادر خاصة في حركة فتح لـوطن، استقالة أمين سر الحركة في محافظة رام الله والبيرة موفق سحويل من منصبه على إثر خسارة الشبيبة في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وأوضحت المصادر أن سحويل تقدم اليوم باستقالته لمفوضية التعبئة والتنظيم، عقب خسارة حركة الشبيبة الذراع الطلابي لفتح في جامعة بيرزيت بفارق 10 مقاعد عن منافستها الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس.

واتصلت وطن بسحويل للتعليق، إلا أن هاتفه كان مغلقا.

فيما يلي نص رسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها سحويل استقالته من منصبه: