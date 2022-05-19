تجسيداً لشعار "شعب واحد، مصير واحد، والعودة أكيدة".. الفلسطينيون يضيئون شعلة العودة من مناطق تواجدهم!

وطن: في فعالية أسقطت الحواجز المكانية بين الفلسطينيين أينما وجدوا، وضمن فعاليات مواجهة النكبة المستمرة التي تنظمها الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وبالشراكة مع مجموعة من المؤسسات القاعدية والحراكات والمجموعات الشبابية، أضاء الفلسطينيون يوم 15-5-2022 شعلة العودة بالتزامن في 45 موقعاً داخل حدود فلسطين التاريخية ومخيمات الشتات وعدد من الدول الأوروبية وامريكا.

وتأكيداً على أن الفلسطينيين شعبٌ واحد، مصيره واحد، وعودته أكيدة؛ تضمنت فعالية الايقاد المتزامن لشعلة العودة كلمة موحدة للشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين. وقد جاء البيان ليكشف عن السياسيات التي تتسبب في النكبة المستمرة، وعن التواطوء دول الغرب الاستعمارية وازدواجية المعايير، وعن عقم ما يسمى سلام اوسلو وبرامج التطبيع، وعن محاولات شطب الاونروا. وقد جاء البيان ليؤكّد من جديد على أن العودة حق وطني وقانوني وإنساني غير قابل للانتقاص او التقادم، والذي وقع عليه أكثر من 140 جهة بين مؤسسات وشبكات محلية وعالمية، ولجان شعبية ومراكز نسوية.

وتأتي فعالية إضاءة شعلة العودة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بالتنسيق والتعاون والشراكة مع المؤسسات القاعدية والمراكز والحراكات الفلسطينية الفاعلة في مواجهة سياسات التهجير، والحرمان من العودة، وتغييب الهوية الوطنية والاسرلة.