إثر اشتباه بمسيرة اخترقت شمال فلسطين ..الاحتلال يُفعل القبة الحديدية وصافرات الانذار بالمستوطنات

وطن: اعلن جيش الاحتلال ان خطأ في التشخيص ادى لتفعيل القبة الحديدية في شمال فلسطين صباح اليوم واطلاق صاروخ، بعد الاشتباه بان طائرة مسيرة نجحت في اختراق اجواء شمال فلسطين، حيث تم تفعيل صفارات الانذار في المستوطنات المقامة هناك.

وكانت القناة 12 العبرية ذكرت ان جيش الاحتلال أسقط طائرة مسيرة قادمة من لبنان، نجحت في اقتحام واختراق الأجواء في شمال فلسطين المحتلة.

جدير بالذكر انه سجل مؤخرا اكثر من حادثة تمكنت فيها طائرات مسيرة من اختراق الاجواء شمال فلسطين، وفي احدى الحالات فان احدى الطائرات تجولت في شمال فلسطين وعادت من حيث اتت.