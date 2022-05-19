الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من انحاء الضفة
19.05.2022 07:17 AM
وطن: شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، فجر اليوم الخميس، بالضفة، طالت 9 مواطنين على الأقل.
وعُرف من بين المعتقلين:
１. محمود العويوي- الخليل
２. أحمد العويوي- الخليل
３. محمد حمدي العويوي- الخليل
４. المحرر نسيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله
５. المحرر مجدي منير الريماوي- بيت ريما
６. أحمد خالد الريماوي- بيت ريما
７. المحرر إبراهيم شواهنة- نابلس
８. إسماعيل أبو لطيفة- مخيم قلنديا شمال القدس
９. قصي بدوان- بدّو شمال غرب القدس
10.مهدي احمد توفيق- العبيدية - بيت لحم
11.توفيق علي توفيق- العبيدية- بيت لحم.
12. محمد خالد حسين موسى- بلدة الخضر- بيت لحم.