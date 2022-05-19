الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من انحاء الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، فجر اليوم الخميس، بالضفة، طالت 9 مواطنين على الأقل.

وعُرف من بين المعتقلين:

１. محمود العويوي- الخليل

２. أحمد العويوي- الخليل

３. محمد حمدي العويوي- الخليل

４. المحرر نسيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

５. المحرر مجدي منير الريماوي- بيت ريما

６. أحمد خالد الريماوي- بيت ريما

７. المحرر إبراهيم شواهنة- نابلس

８. إسماعيل أبو لطيفة- مخيم قلنديا شمال القدس

９. قصي بدوان- بدّو شمال غرب القدس

10.مهدي احمد توفيق- العبيدية - بيت لحم

11.توفيق علي توفيق- العبيدية- بيت لحم.

12. محمد خالد حسين موسى- بلدة الخضر- بيت لحم.