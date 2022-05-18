الرجوب: لا بد من استخلاص العبر من نتائج انتخابات بيرزيت والشبيبة الطلابية ستحترم هذه النتائج

وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الحركة تثبت اليوم ايمانها المطلق بأن الديمقراطية والانتخابات هي خيار استراتيجي، وإنّه لا بد من استخلاص العبر من نتائج انتخابات جامعة بيرزيت.

وأضاف الرجوب في حديث على تلفزيون فلسطين، مساء الأربعاء، أن حركته هي من خلقت البيئة الإيجابية لإنجاز هذه الانتخابات ونرى في العملية الانتخابية ونتائجها انجازا لكل الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الشبيبة الطلابية ستحترم هذه النتائج، وتتعاون مع المجلس، وسنكون ايجابيين كما كنا دواما في اي عملية ديمقراطية.

ونتمنى من الحركة الطلابية وادارة الجامعة الحفاظ على الحياة الاكاديمية، وان تكون الحياة نقابية اخوية وبيئة ايجابية في علاقتها داخل وخارج الجامعة، وهذا موقفنا.

وأشار الرجوب إلى أنه بعض كوادر حركة فتح قد يكون لديهم غضب وإحباط بسبب النتيجة، وهذا حقّهم، ولفت إلى أنهم في اللجنة المركزية سيجرون مراجعة ودراسة، وسيكون هناك استخلاص للعبر، ولكن ليس على حساب الخيار الديمقراطي.

وهنأ الرجوب طلاب جامعة بيرزيت وتمنى التوفيق للمجلس الجديد، مضيفاً: "سنعمل على نجاح المجلس الجديد لاداء مهمته ولكن بالمفهوم الوطني وفي سياقه الاكاديمي".