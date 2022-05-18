"تدفيع الثمن" تخط عبارات عنصرية على جدار منزل في الشيخ جراح

وطن: خطت جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية، يوم الأربعاء، عبارات عنصرية على جدار منزل المقدسي حكم شهوان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تدعو إلى قتل العرب وأخرى مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال شهود عيان، إنهم تفاجئوا صباح اليوم بالعبارة مكتوبة "الموت للعرب والهلاك لأمة محمد" على منزل حكم شهوان المحاذي لشارع رقم واحد الذي يفصل بين غربي وشرقي القدس المحتلة.

وأضاف الشهود أن المنزل يقع عند مدخل الشيخ جراح بالقرب من 4 مطاعم، وتنتشر كاميرات المراقبة في جميع الجهات بالحي، ولكن شرطة الاحتلال قامت بتغطية العبارة بدهان أسود.