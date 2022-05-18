حركة حماس : الفوز الكبير للكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت فوز لكل أبناء شعبنا،

وطن: أعتبرت حركة حماس ان الفوز الكبير للكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت فوزا لكل أبناء شعبنا، ونجاح للكل الوطني، عبّرت فيه نخبة الشعب الفلسطيني عن تمسكها بالوحدة الوطنية، ورفضها للإقصاء، وإيمانها بالمقاومة، وإصرارها على رفض الاحتلال وإجراءاته القمعية.

وهو رسالة إلى كل من سعى لقمع خيار المقاومة وأنصاره، ووأد وجودهم، بأن تلك السياسة فاشلة، ولن يقبل بها شعبنا، وسيعمل كل ما في وسعه لمواجهتها، وإزالة آثارها،

ودعت دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية التابعة لحركة حماس من خلال بيان وصل وكالة وطن نسخة منه الكل الوطني للبناء على ذلك عبر العمل بكل قوة لضمان الاعتراف بحق الجميع في العمل السياسي بحرية، والإنصات إلى مواقفهم، وإدانة الاعتقالات السياسية.

وباركت الحركة لطلابها نجاحهم في انتخابات بيرزيت، لنرى في نتيجتها خسارة مدوية للاحتلال وحده، ورد عملي على سلوكه الإجرامي بحق قيادات الكتلة، وإعلان صريح بأن شعبنا سيظل على الدوام مناقضاً لإرادة الاحتلال، ساعياً لكسره وهزيمته، فخوراً بكل من يواجهه، رافعاً لكل من يرفع لواء مقاومته.



