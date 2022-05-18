"حماس": انتخابات بيرزيت تثبت قدرتنا على إنجاز انتخابات شفافة

وطن: أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن انتخابات جامعة بيرزيت تثبت قدرتنا على إنجاز انتخابات شفافة تعبر عن إرادة شعبنا.

وقال العاروري في تصريح متلفز بمناسبة فوز الكتلة الإسلامية لانتخابات بيرزيت التي نظمت اليوم الأربعاء، إن "إنجاز العرس الديمقراطي في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت يثبت قدرتنا رغم الخلافات على إنجاز انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة شعبنا".

وأضاف أن "حركة حماس دأبت على التأكيد على المسار الديمقراطي ودعت إليه، وقدمت كل ما يلزم من أجل تمكين شعبنا من قول كلمته، والتأكيد على خياراته، ولكن للأسف لم يتم استكمال هذا المسار الذي نأمل أن يأتي يوم يتم استكماله ويعبر شعبنا عن خياراته التي يؤمن بها".

وهنأ العاروري كل طلاب الجامعة وكوادرها على نجاح العرس الديمقراطي.

وشكر جامعة بيرزيت "التي لا تزال تشكل حاضنة للعمل الطلابي والوطني الحر، وتدافع عن هذه الحرية وعن حق أبنائنا وبناتنا في اختياراتهم".

وكانت كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2022. للمزيد اضغط هنا