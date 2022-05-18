الكتله الاسلاميه تفوز بانتخابات جامعة بيرزيت

وطن: حققت كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، فوزًا ساحقًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2022.

وأظهرت نتائج الانتخابات بعد فرز أوراق جميع الكليات حصول كتلة الوفاء على 5068 صوتًا مقابل 3379 لصالح كتلة الشبيبة التابعة لحركة "فتح".

فيما حصلت كتلة اتحاد الطلبة التقدمية على 76 صوتًا، بينما حصلت كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على 888 صوتا، مقابل 132 صوتا لكتلة الوحدة الطلابية.

وبلغت الأوراق اللاغية 155، بينما الأوراق الفارغة بلغت 84.