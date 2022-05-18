الاحتلال يقرر السماح لمسيرة الأعلام بالمرور من البلدة القديمة في القدس

وطن: قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، السماح لما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بما فيها باب العمود.

وأفادت مصادر محلية، بأن ما يسمى وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومير بارليف، صادق بشكل نهائي على السماح لمسيرة الأعلام الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بما فيها باب العمود في 29 أيار/ مايو الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في مدينة القدس، وسط تأمين كامل من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي ترفع حالة التأهب في ذلك اليوم.

وتأتي مصادقة الاحتلال على السماح لمسيرة المستوطنين، بالتزامن مع دعوات أطلقها رئيس منظمة "لاهافا" الإرهابية بنتسي غوبشتاين، وأحد تلاميذ الحاخام المتطرف مائير كهانا، إلى تفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين "الهيكل" المزعوم، في ساحات المسجد الأقصى.

ونشر رئيس منظمة "لاهافا" إعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على "تيليغرام"، دعا فيه "منظمات الهيكل" واليمين الصهيوني إلى الحشد يوم الأحد المقبل، لمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى، وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد "الهيكل" المزعوم.

ويصادف الأحد المقبل ما يسمى "يوم القدس" الذي تحيي فيه "إسرائيل" ذكرى احتلال القدس، عام 1967، وتعتبر المنظمة الإرهابية أن هذا اليوم هو "يوم البدء بهدم قبة الصخرة".