عقد جلسة جديدة حول قضية الناشط نزار بنات لم يحضرها محامي العائلة

وطن: وطن: عقدت المحكمة العسكرية الخاصة اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في قضية مقتل الناشط نزار بنات، برئاسة القاضي عيسى عمرو وعضوية القاضيين إسماعيل النمر وأكرم عرار، بحضور المشتبهين الأربعة عشر، وجميعهم عناصر في جهاز الأمن الوقائي.

وحضر الجلسة، ممثلو منظمات حقوقية محلية ودولية، وعشرات المواطنين والناشطين والاعلاميين، فيما تغيب عن الجلسة محامي عائلة نزار بنات غاندي امين .

وبدأت جلسة المحكمة بطلب محامي الموقفين، فارس شرعب، من المحكمة العسكرية منح الموقفين حقوقهم كسجناء في سجن الاستخبارات العسكرية، بزيادة ساعات لقائهم مع ذويهم وحقوق اخرى لم يصرح عنها. وبناء على هذا الطلب وافقت المحكمة على مراسلة السجن العسكري واعطاء الموقوفين مجمل حقوقهم.

وطالب المحامي شرعب المحكمة أيضا بان تقوم بمراسلة مجلس القضاء النيابي من اجل تزويد المحكمة بالشروحات حول سجلات الملفات الجزائية والقضائية الصادرة بحق بعض الشهود من عائلة بنات، لغاية الاطلاع عليها من اجل تقديمها كعينات دفاعية، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب وقال رئيسها القاضي عيسى عمرو بانه " لا يجوز باي حال من الاحوال ان يتم طلب سجل جنائي لأي شاهد، سواء في هذه القضية او في غيرها، خصوصا وان طلب الدفاع كان بصيغة فضفاضة وعامة، وان المحكمة ترى بأن السجل الجنائي ليس له أي علاقة بواقعة الدعوى"

وتم تأجيل الجلسة لتاريخ 29 أيار لعام 2022، لعرض البينات من قبل محامي الدفاع عن الموقوفين.