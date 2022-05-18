افتتاح صناديق الاقتراع في جامعة بيرزيت

وطن: افتتحت، صباح اليوم الأربعاء، صناديق الاقتراع، أمام الطلبة لانتخابات ممثليهم في مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت، للعام الدراسي 2022-2023.

وتتنافس خمس كتل طلابية على 51 مقعدا، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح"، وكتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة "حماس"، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية التابع لحزب الشعب.

ويصل عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع إلى حوالي 15 الف طالب وطالبة.

وشهدت الجامعة، أمس، مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، أبرزت تنافسا شديدا بين كتلة الشهيد ياسر وكتلة الوفاء الإسلامية، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.

وتنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.