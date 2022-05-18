قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،عدد من الشبان في عدة محافظات بالضفة.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عيسى خضر عبد الله (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة البالوع، وفتشته.

كما اعتقل الاحتلال مواطنا من تل جنوب غرب نابلس.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل، واعتقلت الشاب محمد جهاد محمود يامين (18 عاما).

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في الخليل.

وقال شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سلهب التميمي، من مدينة الخليل، والشاب ايمن ابو عرقوب من بلدة السموع جنوب المحافظة.

وأضاف بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على بعض مداخل الخليل.

كما واقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب مدينة سلفيت.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي رضوان عياش من القرية بعد مداهمة منزله فجر اليوم، وععبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسيد تركمان بعد ان داهمت منزل ذويه، وسط إندلاع مواجهات.