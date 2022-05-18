الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة ليلاً

وطن: يكون الجو اليوم الاربعاء صافياً بوجه عام، حارا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

غدا الخميس يكون الجو صافياً بوجه عام ، حارا نسبيا الى حار نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.