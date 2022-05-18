حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الروسي

رام الله - وطن: التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائبه بوغدانوف.

وقال الشيخ، عقب اللقاء الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، "تباحثنا في القضايا الثنائية وبعض الملفات الإقليمية والدولية".

وقدمت روسيا، تعازيها باستشهاد الصحفية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها للأحداث في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف أعرب عن تعازيه خلال لقاءه الشيخ، بوفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة قتلها.