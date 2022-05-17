قوات الاحتلال تعتقل عدداً من قيادات الكتلة الإسلامية في بيرزيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء مجموعة من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وافادت مصادر محلية بان قوات خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت عددًا من كوادر الكتلة الاسلامية في الجامعة من بلدة دورا القرع.

وعُرف من بين المعتقلين، مناظر الكتلة الاسلامية معتصم زلوم، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ووسام تركي، ومحمد عرمان، وعبد الرحمن علوي.

وشهدت جامعة بيرزيت اليوم مناظرة بين 5 كتل طلابية متنافسة في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

ومن المقرر ان تشهد بيرزيت غدا انتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تشهد عادة منافسة بين الكتلة الاسلامية والشبيبة الفتحاوية .