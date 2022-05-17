نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر لوطن: ادارة الجمعية فصلت 7 موظفين في جهاز الاسعاف

رام الله - وطن: قال الناطق الإعلامي باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر، أسامة السويطي لوطن بأن العاملين في النقابة تفاجئوا اليوم الثلاثاء بقرار ادارة الجمعية بانهاء خدمات 7 موظفين في جهاز الاسعاف والطوارئ في عدة محافظات .

وقال السويطي لوطن ان "هذا الاجراء كان من ضمن سلسلة اجراءات قمعية تقوم بها ادارة الجمعية رغم وجود الوساطة من قبل وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين".

وقال ان ادارة الجمعية تواصل سياسة القمع والتعسف بحق العاملين في جهاز الاسعاف من اجل النيل من إرادتهم وعزيمتهم ومنعهم من الاستمرار في خطواتهم والمطالبة بحقوقهم الحقة والعادلة والقانونية".