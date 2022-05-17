بيت عزاء للشهيدة شيرين أبو عاقلة في جنين

وطن: افتتحت فعاليات جنين، اليوم الثلاثاء، بيت عزاء للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بحضور عائلتها، ومدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري.

وحضر بيت العزاء عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، والأب لويس سلمان من دير اللاتين، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، وقائد المنطقة العميد محمد الأعرج، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين محمد الصباغ، وأمين سر إقليم "فتح" عطا أبو ارميلة، وعائلة الشهيد داوود الزبيدي.

وتوافد لبيت العزاء حشد من المواطنين والمسؤولين ورجال الدين، ومدراء المؤسسات الرسمية، المدنية والأمنية، والأهلية وفعاليات وقوى جنين ومخيمها، ومن قرى وبلدات المحافظة.

وزارت عائلة الشهيدة المكان الذي استهدفت فيه داخل مخيم جنين.

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