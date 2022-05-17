جنازة رمزية للشهيدة شيرين أبو عاقلة في برلين

وطن: نظم أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومناصري القضية الفلسطينية حول العالم جنازة رمزية، للشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة خلال إحياء ذكرى النكبة في مدينة برلين الالمانية.

وتوافد المئات من المشاركين على فعالية يوم الكوفية الفلسطينية التي نظمها مركز "موزاييك الثقافي" في برلين لاحياء ذكرى النكبة، وتقديم العزاء وإضاءة الشموع ووضع الورود لروح شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة شيرين أبو عاقلة.

وعبر المشاركون الذين رفعوا صور الشهيدة شيرين عن مدى أسفهم لهذه الجريمة البشعة لإسكات صوت الحق والعدالة ، وطالبوا المجتمع الدولي والأحرار حول العالم باتخاذ موقف واضح لوقف هذا الاحتلال الذي لا يستهدف المدنيين والابرياء والأرض والحجر، وأكدوا على أهمية البدء بتحقيق دولي مستقل لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي ترفضها كل المواثيق الدولية والإنسانية.



وينظم مركز "موزاييك" الثقافي في برلين أسبوع الكوفية الفلسطينية لإحياء ذكرى النكبة والتي أهداها لروح الشهيدة لروح الشهيدة شيرين أبو عاقلة من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية، وعرض أرشيف كامل من الكتب عن القضية والتاريخ الفلسطيني التي تقص الرواية الفلسطينية، ومعرض للتراث والفلكلور يضم لوحات لقامات فلسطينية ادبية وسياسية وثقافية، بالاضافة الى مجموعة كاملة من المطرزات الفلسطينية والأثواب الفلسطينية التي تعد علامة بارزة في ثقافتنا الفلسطينية وتعكس هويتنا.



كما قدم المهرجان منتجات يدوية فلسطينية وتحف فنية من الخزف والموزاييك من مدينة الخليل، بالإضافة إلى تقديم مأكولات شعبية فلسطينية كالمسخن الفلسطيني والكنافة والحلويات الفلسطينية.

وحول الفعالية يقول السيد علي هليل مشرف يوم الكوفية ان احياء يوم الكوفية يعد عمل مهم وأساسي لكي يبقى الجيل الثاني والثالث من الجالية الفلسطينية متمسك بارضة وعلى تواصل دائم، كما تزيد من الترابط بين وطننا فلسطين والمهاجرين واللاجئين في الغربة والمهجر، واضاف الثقافة والتراث والفلكلور الفلسطيني رسالة قوية بأننا موجودين وما زلنا متمسكين بحقوقنا وبالعودة الى الوطن مهما طال الزمان.

من جهته قال السيد ثائر حجو أبو المجد نائب رئيس نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا اننا في المانيا واوروبا نسعى بكل جد الى إيصال الصوت الفلسطيني الى ابناء شعبنا في الاغتراب من خلال إحياء هذه الذكرى الاليمة على قلوبنا ، كما نطمح من خلال احيائها الى اطلاع المجتمع الألماني على عدالة قضيتنا الفلسطينية وحثهم على دعمنا في الحصول على حقوقنا الفلسطينية والاستقلال والعودة ، واكد ان فعالية يوم الكوفية جزء مهم من ترسيخ الوعي الفكري الفلسطيني والمساهمة في إثراء وديمومة الرواية الفلسطينية وايصالها الى ابعد مدى من جيل إلى جيل .



وأكد السيد خليل عموري الناشط الفلسطيني على أن هذا اليوم يمثل ذكرى أليمة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، مُنوهاً إلى أن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة لازالت متمسكة بحق العودة، وأن الاحتلال ضعيف أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وأن كل محاولاته لتصفية القضية الفلسطينية فشلت أمام وحدة شعبنا مسلميه ومسيحيه وبكل اطيافه.

كما قدمت فرقة نوستالجيا الفلسطينية للتراث والفن الملتزم حفل موسيقي فلكلوري قدمت فيه عدد من الاناشيد والاغاني التراثية والوطنية التي لامست قلوب ومشاعر الحضور الذي بادلهم الغناء والتفاعل.

كما توافد أبناء الجالية العربية والفلسطينية والمتضامنين الأجانب الى مركز موزاييك على مدار ثلاث أيام لإضاءة الشموع ووضع الزهور وكتابة الرسائل التذكارية الى روح الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة شهيدة الانسانية والكلمة الحرة والحقيقة وسيتم ارسال الكتاب الى اسرتها.

وصرح مدير مركز موزاييك عقاب ابو غازي ان هذه الفعالية هي وقفة عز وشموخ قمنا بها كطاقم المركز والمتطوعين وبمشاركة كبيرة من ابناء الجاليات العربية الصديقة للشعب الفلسطيني. وتعكس مدى التماسك والمناصرة من أحرار العالم لدعم قضيتنا الفلسطينية.

وعلق ابو غازي عن تنوع الحضور واختلاف الأجيال من الشباب والشابات والمفكرين والمثقفين وكذلك الاطفال والاشبال وهذا ان دل فيدل على ان فلسطين باقية في قلوبنا لن تتزحزح.