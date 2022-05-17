الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء وإزالة "كرفان" غرب بيت لحم

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في منزل قيد الانشاء، وإزالة "كرفان" في قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي واد فوكين ابراهيم الحروب، ان قوات الاحتلال أخطرت منزل المواطن محمد ناصر مناصرة، قيد الانشاء، والواقع في منطقة "أبو سياج" غرب القرية، ومساحته 150 مترا مربعا، بالهدم بحجة عدم الترخيص.

كما أخطرت بإزالة "كرفان" في منطقة "العراق" جنوب القرية، يعود للمواطن حسن مناصرة.