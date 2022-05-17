المصور الصحفي جعفر اشتية ينجو من محاولة دهس من قبل مستوطن قرب حاجز حوارة

وطن: نجا المصور الصحفي جعفر اشتية، مصور الوكالة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من محاولة دعس متعمدة من قبل حافلة اسرائيلية، خلال تواجده قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وأفاد اشتية، بأنه خلال تواجده قرب الحاجز من ناحية بلدة حوارة، لتغطية أحداث إصابة المواطن محمد اسماعيل أبو صبرة برصاص الاحتلال، تفاجأ بباص يقوده مستوطن انحرف نحوه وحاول دعسه.

وأكد اشتية أن الحادثة متعمدة، مؤكدا أن التغطية أصبحت أكثر خطورة خلال الفترة الأخيرة، وأن جنود الاحتلال والمستوطنين يستهدفون بشكل مباشر الصحفيين، بهدف طمس الحقيقة.

(وفا)