الاحتلال يعتقل الجريح نادر الشريف من مستشفى "شعاري تسيدك" ويعتدي على عائلته

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اليوم الثلاثاء، جريحاً من مستشفى "شعاري تسيدك" بالقدس المحتلة، واعتدت على عائلته.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مستشفى "شعاري تسيدك"، وقيدت الشاب المصاب المقدسي نادر الشريف واعتقلته واعتدت على عدد من أفراد عائلته المتواجدين معه في المستشفى.

وقال شقيقه نائل الشريف: إن حالة شقيقه الصحية حتى هذه اللحظة "غير مستقرة وخطيرة جداً، ويُعاني من عدّة كسور في الجمجمة ونزيف بالدماغ".

وتابع: "شقيقي نادر فقد عينه اليُسرى نتيجةً لإصابته برصاصة مطاطية".

وكان الشريف أُصيب الليلة الماضية برصاصةٍ معدنية مغلفة بالمطاط، أثناء تشييع جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف، واعتدت قوات الاحتلال على المشيّعين بالهراوات والرصاص والقنابل وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة واعتقال عشرات المشيعين.