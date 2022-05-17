بعد البدء بجلسات العلاج الكيماوي.. الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد في تدهور مستمر

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، وبعد زيارة محامي الهيئة الاستاذ كريم عجوة، أن الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) والمتواجد حاليا بمستشفى سجن الرملة حضر للزيارة على كرسي متحرك تلازمه أنبوبة أكسجين حيث يواجه صعوبة كبيرة في المشي و الكلام، ويعاني من آلام وصعوبة بالتنفس وعدم القدرة على المشي، كما فقد قرابة ال 20 كيلو من وزنه أثناء مرضه.

وقد جرى نقل أبو حميد في الاسبوع الاخير مرتين لمستشفى "آساف هروفيه"، بعد تلقيه أولى جلسات العلاج الكيماوي الأسبوع السابق، حيث خرج من فمه الدم وكان هناك تخوف من وجود نزيف داخلي،على ضوءه اجريت له فحوصات دم واشعة وهو بانتظار النتيجة، قبل استكمال الجلسة الثانية من العلاج المقررة خلال الأيام القادمة.

ويتواجد حاليا الأسير محمد أبو حميد الى جانب شقيقه من أجل مساعدته والاهتمام به، و يصف أوضاع مستشفى سجن الرملة بالسيئة جدا، حيث تفتقد لكافة الشروط اللازمة من أجل العناية الطبية والعلاج المطلوب للأسير ناصر أبو حميد.