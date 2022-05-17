لأول مرة.. روسيا أطلقت النار على طائرات اسرائيلية في سوريا

وطن: ذكرت القناة العبرية 13 مساء امس ان بطارية دفاع جوي يديرها الروس في سوريا اطلقت ولأول مرة النار على طائرات إسرائيلية.

ورأت ان مسألة ما اذا سيكون لتصاعد التوتر بين دولة الاحتلال وروسيا في اعقاب الحرب في أوكرانيا سيكون لها تداعيات امنية على الحدود السورية بات اكثر وضوحا.

وأوضحت القناة استنادا لمنشورات اجنبية فان الطائرات الإسرائيلية كانت نفذت عدة هجمات على البنية التحتية للصناعات العسكرية السورية، وان السوريين وكالعادة اطلقوا كل صواريخهم، وعندما بدأت الطائرات الإسرائيلية بالابتعاد اطلقت البطارية الروسية عدة صواريخ في الجو لكنها لم تشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية، لكن هذا الحدث يشكل سابقة.