الاحتلال بصدد استخدام المروحيات الحربية بالضفة بعد مقتل احد ضباطه في جنين

وطن- يدرس جيش الاحتلال استخدام المروحيات الحربية في عملياته بالضفة الغربية بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها جنين مؤخرا وقتل فيها احد ضباط وحدات الاحتلال الخاصة.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجيش يدرس استخدام المروحيات القتالية ووسائل اخرى لم يوضح ماهيتها، للسيطرة على الوضع المتأزم في جنين وعجز قوات المشاة عن صد هجمات المسلحين التي كان آخرها قبل أيام وقتل فيها أحد جنود وحدة "يمام" الخاصة.

وأوضحت ان هذه الخطوة التي يدرسها جيش الاحتلال هي جزء من فكرة لتغيير طريقة إطلاق النار خلال ما وصفته "العمليات الرئيسية" في الضفة الغربية.

ونوهت الى الحادثة الأخيرة التي قتل فيها احد ضباط الوحدات الخاصة خلال اقتحام منزل محمود الدبعي واعتقاله، مشيرة الى ان عشرات المسلحين شاركوا في التصدي للجيش وأطلقوا النيران بكثافة نحوه.

جدير بالذكر ان قوات الاحتلال دمرت منزل الدبعي وخمسة منازل أخرى حيث عمدت لقصفها بالقذائف خلال محاصرة المنطقة لاعتقال الدبعي.