إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر ومخيم العروب

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، ان مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في البلدة ومداهمة الجنود عدة منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

كما أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.