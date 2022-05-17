فيديو | إعلام الاحتلال: إصابة 6 من شرطة الاحتلال خلال اعتدائهم على موكب تشييع الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 6 من عناصر شرطة الاحتلال أصيبوا خلال قمعهم المشاركين في تشييع الشهيد وليد الشريف، مساء الاثنين، في القدس المحتلة.

وقمعت شرطة الاحتلال، المشاركين في تشييع الشهيد، حيث اقتحمت مقبرة المجاهدين في القدس المحتلة، وبدأت بالاعتداء على المشيعين بالضرب وإطلاق قنابل الصوت والغاز في المقبرة، مما ادى لاندلاع مواجهات استمرت لساعات داخل مدينة القدس.

واستبقت شرطة الاحتلال الجنازة بنشر قوات كبيرة في البلدة القديمة وعلى مداخل المسجل الأقصى، وفي محيط المقبرة، وعرقلت وصول المقدسيين الى المسجد للمشاركة في التشييع.

وأصيب ما لا يقل عن 71 مقدسيا بجروح متفاوتة جراء عدوان الاحتلال على موكب التشييع، وتم اعتقال عدد كبير من المشيعين. كما أصيب عدد من الصحفيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.

وذكر الهلال الأحمر، أن الإصابات كانت جراء الضرب والرصاص المطاطي، وتم نقل عدد منها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق من مساء اليوم جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

واستشهد الشاب وليد الشريف (23 عاما)، السبت الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها في الثاني والعشرين من شهر نيسان/أبريل الماضي، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى (بعد 21 يوما من إصابته بالمسجد الأقصى المبارك).