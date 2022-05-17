جماهير حاشدة تشيع الأسير المحرر إيهاب الكيلاني في نابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة، مساء الاثنين، الشهيد إيهاب الكيلاني (40 عامًا) من نابلس، الذي استشهد بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال بعد شهر من الإفراج عنه.

وشاركت حشود كبيرة في تشييع الأسير المحرر الشهيد الكيلاني، وهتفوا للمقاومة.

وأعلن، اليوم، استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني، بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف إصابته بالسرطان بعد شهر من تحرره.

وسبق أن أكدت عائلة الكيلاني أن نجلها كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله الأخير في تاريخ 15/10/2021، حيث أجريت له صورة طبية في مستشفى رفيديا ولم يكن يعاني من أي مشكلة.

وأوضحت أنه قبل أيام تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وبدأت تظهر على جسده حبوب تشبه الجدري، وبعد المراقبة في المستشفى تبين أنه مصاب بالسرطان من الدرجة الرابعة، وحملت الاحتلال مسؤولية الوضع الصحي الذي وصل إليه نجلها.

وتعرض الكيلاني للاعتقال منذ عام 2007 سبع مرات، وأمضى في سجون الاحتلال قرابة الأربع سنوات ونصف، معظمها في الاعتقال الإداري بلا لائحة اتهام.

والكيلاني متزوج وله 4 أطفال أصغرهم طفلة في الثالثة من عمرها، وأمضى فترة اعتقاله الأخير في سجني مجدو والنقب، وصدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري 4 شهور، وبعد انتهائها جددت 4 شهور أخرى، خفضت إلى شهرين.