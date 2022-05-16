المبادرة الوطنية: الاحتلال يكرر جريمته الفاشية بالاعتداء على جنازة الشيد وليد الشريف

وطن: قالت حركة المبادرة الوطنية إن الاحتلال يكرر جريمته الفاشية بالاعتداء على جنازة شهيد القمع الإسرائيلي وليد الشريف في القدس ، ويوقع عشرات الإصابات بين المشيعين.

وأضافت المبادرة في بيان لها، أن نظام الاحتلال والتمييز العنصري لن يرتدع إلا بمحاسبته وفرض العقوبات والمقاطعة عليه.

وأكدت المبادرة أن الاحتلال يصعد القمع و التنكيل الاجرامي للتغطية على فشله الأمني والسياسي، وعنفه الجنوني يظهر احباطه من الفضائح التي تلاحقه بعد استشهاد الصحافية الشجاعة شيرين أبوعاقلة.

وأكدت المبادرة أن فلسطين تشهد نهوض انتفاضة شعبية ضد الاحتلال و نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري.