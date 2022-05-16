ضبط مستنبت للمخدرات في رام الله

وطن: ضبطت الشرطة والمخابرات العامة في رام الله، اليوم الإثنين، مستنبتا يحوي 879 شتلة يشتبه أنها أشتال الخشخاش التي تستخرج منها مواد الأفيون والهيروين والمورفين المخدرة، و116 حبة يشتبه أنها حبوب منشط جنسي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان الاشتال يشتبه أنها مخدرة وجودت في قطعة أرض مزروعة في إحدى المناطق برام الله حيث توجهت قوة مشتركة من مكافحة المخدرات والمخابرات العامة للمكان بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وأثناء إجراء التفتيش تم ضبط الأشتال والحبوب.

وأكدت الشرطة القبض على أربعة أشخاص يشتبه بهم بزراعة الأشتال، كما تم التحفظ على المضبوطات والأشخاص لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة أصولا.